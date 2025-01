Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich schwächer

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 1 829,85 Punkte abwärts. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 1 835,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 836,50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 822,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 835,65 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 1 787,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 804,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 722,73 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 5,41 Prozent auf 3,90 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,00 Prozent auf 6,18 EUR), UBM Development (+ 2,08 Prozent auf 17,15 EUR), AMAG (+ 1,24 Prozent auf 24,50 EUR) und Flughafen Wien (+ 1,13 Prozent auf 53,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-5,11 Prozent auf 12,80 EUR), DO (-2,72 Prozent auf 179,00 EUR), Marinomed Biotech (-2,23 Prozent auf 15,35 EUR), Lenzing (-2,17 Prozent auf 29,30 EUR) und Telekom Austria (-2,10 Prozent auf 7,94 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 128 123 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,910 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

