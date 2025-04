Zuversicht in Wien: ATX Prime mittags in der Gewinnzone

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent auf 2 034,89 Punkte zu. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 2 025,00 Punkten, nach 2 024,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 024,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 036,53 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 3,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 144,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 917,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 785,62 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,44 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 190,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 3,22 Prozent auf 7,05 EUR), DO (+ 2,78 Prozent auf 140,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,50 Prozent auf 12,30 EUR), Palfinger (+ 1,85 Prozent auf 27,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,78 Prozent auf 80,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-5,26 Prozent auf 0,54 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Raiffeisen (-0,69 Prozent auf 22,96 EUR), Verbund (-0,53 Prozent auf 66,10 EUR) und UBM Development (-0,51 Prozent auf 19,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 102 701 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 24,122 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 9,59 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

