Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Am Freitag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,47 Prozent auf 1 763,66 Punkte nach unten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,636 Prozent auf 1 760,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 772,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 748,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 766,42 Zählern.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,738 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, wies der SLI einen Wert von 1 724,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 685,56 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 1 703,21 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 0,88 Prozent auf 1,96 CHF), Novartis (+ 0,63 Prozent auf 90,41 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 25,51 CHF), Sonova (+ 0,41 Prozent auf 268,50 CHF) und Temenos (+ 0,37 Prozent auf 75,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-2,05 Prozent auf 343,40 CHF), Swatch (I) (-1,97 Prozent auf 218,80 CHF), SGS SA (-1,43 Prozent auf 74,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 35,98 CHF) und Roche (-1,20 Prozent auf 251,30 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 152 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at