Schwache Performance in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 12 050,50 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,431 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 12 124,78 Punkte an der Kurstafel, nach 12 122,09 Punkten am Vortag.

Bei 12 126,90 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 035,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,03 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 03.09.2024, mit 12 348,19 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 018,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der SMI auf 10 763,37 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,88 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Sonova (+ 1,04 Prozent auf 309,80 CHF), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 97,89 CHF), Swiss Re (+ 0,13 Prozent auf 114,55 CHF), Zurich Insurance (-0,08 Prozent auf 507,60 CHF) und Swiss Life (-0,09 Prozent auf 696,40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sika (-2,30 Prozent auf 271,60 CHF), Richemont (-2,17 Prozent auf 130,60 CHF), Logitech (-2,15 Prozent auf 71,98 CHF), Nestlé (-1,15 Prozent auf 84,08 CHF) und Partners Group (-1,05 Prozent auf 1 268,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 647 026 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 231,733 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,14 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at