Schwache Performance in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der SMI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,24 Prozent auf 12 236,65 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,438 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,384 Prozent leichter bei 12 219,48 Punkten, nach 12 266,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 237,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 215,53 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,556 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der SMI mit 12 173,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 001,50 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.08.2023, einen Stand von 10 848,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 0,27 Prozent auf 261,40 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 135,55 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,12) Prozent auf 257,40 CHF), Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 4 178,00 CHF) und Nestlé (+ 0,02 Prozent auf 89,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sonova (-3,16 Prozent auf 282,40 CHF), Alcon (-1,33 Prozent auf 81,60 CHF), Lonza (-0,79 Prozent auf 555,80 CHF), Swiss Life (-0,56 Prozent auf 670,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,54 Prozent auf 480,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 102 100 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 244,091 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at