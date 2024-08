Schwache Performance in Zürich: SPI fällt zum Start deutlich

Am Montag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 3,22 Prozent auf 15 300,37 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1,95 Prozent tiefer bei 15 501,37 Punkten in den Montagshandel, nach 15 810,03 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 501,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 15 300,37 Einheiten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SPI wies vor einem Monat, am 05.07.2024, einen Wert von 16 013,59 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der SPI auf 15 093,52 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Stand von 14 657,70 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,01 Prozent nach oben. 16 484,31 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Edisun Power Europe (+ 1,94 Prozent auf 79,00 CHF), Peach Property Group (+ 1,30 Prozent auf 7,00 CHF), Evolva (+ 0,24 Prozent auf 0,85 CHF), IVF HARTMANN (+ 0,00 Prozent auf 137,00 CHF) und Perrot Duval SA (+ 0,00 Prozent auf 54,00 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Molecular Partners (-16,05 Prozent auf 5,02 CHF), Curatis (-12,50 Prozent auf 5,60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-11,54 Prozent auf 11,50 CHF), ams (-8,05 Prozent auf 1,02 CHF) und SHL Telemedicine (-7,65 Prozent auf 3,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 088 644 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 262,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at