Schwache Performance in Zürich: SPI zeigt sich zum Start leichter

Am Donnerstag steht der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,91 Prozent im Minus bei 15 622,54 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,090 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,751 Prozent auf 15 647,58 Punkte an der Kurstafel, nach 15 765,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 647,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 615,86 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,782 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 08.07.2024, einen Stand von 16 058,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 477,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 598,76 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,23 Prozent zu. Bei 16 484,31 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 12,28 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (+ 6,64 Prozent auf 0,23 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,20 Prozent auf 12,54 CHF), COLTENE (+ 3,46 Prozent auf 47,80 CHF) und HOCHDORF (+ 3,39 Prozent auf 7,92 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-9,57 Prozent auf 0,85 CHF), SHL Telemedicine (-6,88 Prozent auf 3,52 CHF), Ascom (-4,01 Prozent auf 5,74 CHF), Zurich Insurance (-3,29 Prozent auf 449,80 CHF) und Sandoz (-3,19 Prozent auf 34,59 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 186 102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,117 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at