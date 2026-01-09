Schwacher Handel: ATX in Rot

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 5 404,83 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 158,547 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,012 Prozent auf 5 412,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5 412,09 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 426,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 378,80 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0,996 Prozent zu. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 09.12.2025, den Wert von 5 129,53 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bei 4 731,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 647,53 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2,76 Prozent auf 48,46 EUR), CA Immobilien (+ 2,36 Prozent auf 24,26 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR), DO (+ 1,64 Prozent auf 216,50 EUR) und Andritz (+ 1,39 Prozent auf 69,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 66,40 EUR), STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 81,40 EUR), CPI Europe (-1,73 Prozent auf 15,91 EUR), BAWAG (-1,52 Prozent auf 130,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,24 Prozent auf 103,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 216 478 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,350 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at