Schwacher Handel: Das macht der MDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent tiefer bei 26 817,32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 241,986 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 27 028,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 027,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 042,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 690,28 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,330 Prozent zu. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der MDAX 26 561,47 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wurde der MDAX mit 26 167,61 Punkten berechnet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 27 140,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 0,078 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2,21 Prozent auf 5,83 EUR), CTS Eventim (+ 2,05 Prozent auf 82,10 EUR), GEA (+ 1,56) Prozent auf 37,80 EUR), Bilfinger SE (+ 1,38 Prozent auf 51,30 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,81 Prozent auf 39,71 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Befesa (-7,93 Prozent auf 31,12 EUR), LEG Immobilien (-4,02 Prozent auf 77,28 EUR), Jungheinrich (-3,16 Prozent auf 34,94 EUR), United Internet (-2,93 Prozent auf 22,56 EUR) und thyssenkrupp (-2,88 Prozent auf 4,34 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3 187 801 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 19,264 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at