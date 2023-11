Schwacher Handel: DAX nachmittags im Minus

Am Freitag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,74 Prozent schwächer bei 15 239,67 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,553 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,364 Prozent auf 15 296,58 Punkte an der Kurstafel, nach 15 352,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 215,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 309,52 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,134 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der DAX einen Wert von 15 423,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der DAX mit 15 996,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 146,09 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 8,32 Prozent zu Buche. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 10,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,32 Prozent auf 275,60 EUR), Henkel vz (+ 0,43 Prozent auf 70,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,31 Prozent auf 39,11 EUR) und Beiersdorf (+ 0,28 Prozent auf 123,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-3,58 Prozent auf 21,55 EUR), Bayer (-3,03 Prozent auf 40,54 EUR), Siemens Energy (-2,71 Prozent auf 9,42 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,32 Prozent auf 23,20 EUR) und Merck (-2,24 Prozent auf 150,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 363 149 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 155,781 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,58 zu Buche schlagen. Mit 9,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

