Schwacher Handel: DAX schwächelt mittags

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent auf 24 861,26 Punkte nach. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,042 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,087 Prozent auf 24 940,36 Punkte an der Kurstafel, nach 24 918,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 021,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 860,84 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 921,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24 721,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der DAX auf 23 115,96 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Henkel vz (+ 5,18 Prozent auf 66,60 EUR), Infineon (+ 3,60 Prozent auf 61,36 EUR), Continental (+ 2,80 Prozent auf 69,82 EUR), BMW (+ 1,99 Prozent auf 83,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,62 Prozent auf 36,41 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Hannover Rück (-5,53 Prozent auf 246,00 EUR), Siemens Healthineers (-4,91 Prozent auf 33,86 EUR), Daimler Truck (-3,31 Prozent auf 42,42 EUR), Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR) und Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 1 404,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 404 239 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,570 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,76 Prozent.

Redaktion finanzen.at