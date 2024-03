Schwacher Handel: Dow Jones liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 38 905,66 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12,874 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,029 Prozent stärker bei 39 054,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 39 043,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 39 160,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 704,36 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0,617 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 424,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wies der Dow Jones 37 248,35 Punkte auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 14.03.2023, mit 32 155,40 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,16 Prozent nach oben. Bei 39 282,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 2,44 Prozent auf 425,22 USD), Amazon (+ 1,24 Prozent auf 178,75 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 155,70 USD), Apple (+ 1,09 Prozent auf 173,00 USD) und Visa (+ 0,45 Prozent auf 286,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen JPMorgan Chase (-1,78 Prozent auf 187,97 USD), Honeywell (-1,69 Prozent auf 196,35 USD), IBM (-1,66 Prozent auf 193,43 USD), Amgen (-1,61 Prozent auf 271,54 USD) und Merck (-1,35 Prozent auf 120,51 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 727 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

