Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,16 Prozent leichter bei 4 978,40 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,168 Prozent tiefer bei 4 977,90 Punkten in den Handel, nach 4 986,27 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 970,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 981,51 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, einen Stand von 4 871,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 827,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 024,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 0,89 Prozent auf 12,27 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,76 Prozent auf 4,00 EUR), BMW (+ 0,75 Prozent auf 75,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,46 Prozent auf 92,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,44 Prozent auf 57,55 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-2,47 Prozent auf 30,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,04 Prozent auf 494,90 EUR), Eni (-0,87 Prozent auf 14,07 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 302,10 EUR) und adidas (-0,39 Prozent auf 227,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 529 133 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 311,316 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,92 erwartet. Im Index weist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie mit 8,74 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at