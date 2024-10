Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Am Mittwochabend zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent auf 4 910,89 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,282 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,572 Prozent leichter bei 4 918,44 Punkten in den Handel, nach 4 946,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 898,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 926,08 Zähler.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 827,63 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.07.2024, bei 4 947,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 149,86 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,82 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 1,40 Prozent auf 7,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,06 Prozent auf 3,96 EUR), BASF (+ 0,87 Prozent auf 46,32 EUR), UniCredit (+ 0,70 Prozent auf 40,35 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 28,19 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-6,26 Prozent auf 224,70 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 181,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 506,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 56,77 EUR) und BMW (-0,72 Prozent auf 74,74 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 306 547 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 318,610 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.

Redaktion finanzen.at