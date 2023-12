Schwacher Handel: FTSE 100 legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Derzeit ziehen sich die Anleger in London zurück.

Um 12:10 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,65 Prozent auf 7 505,63 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,354 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 554,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 554,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 554,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 502,25 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 360,55 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 7 496,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, den Wert von 7 476,63 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,642 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 206,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,35 Prozent auf 2,96 GBP), Anglo American (+ 1,71 Prozent auf 18,33 GBP), Smurfit Kappa (+ 1,30 Prozent auf 35,74 EUR), Antofagasta (+ 1,25 Prozent auf 15,33 GBP) und Barratt Developments (+ 0,74 Prozent auf 5,41 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Centrica (-3,65 Prozent auf 1,44 GBP), Glencore (-3,25 Prozent auf 4,43 GBP), BAT (-2,18 Prozent auf 22,66 GBP), Rio Tinto (-1,92 Prozent auf 54,76 GBP) und Standard Chartered (-1,85 Prozent auf 6,48 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 7 094 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 191,997 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,12 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at