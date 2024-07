Schwacher Handel: FTSE 100 notiert im Minus

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,65 Prozent schwächer bei 8 129,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,583 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 182,96 Punkte an der Kurstafel, nach 8 182,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 126,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 182,96 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 8 146,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 820,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 434,57 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,29 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 9,93 Prozent auf 3,74 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 4,55 Prozent auf 4,67 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,36 Prozent auf 1,20 GBP), Airtel Africa (+ 2,67 Prozent auf 1,19 GBP) und Marks Spencer (+ 2,01 Prozent auf 3,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Rio Tinto (-3,76 Prozent auf 49,97 GBP), Burberry (-3,71 Prozent auf 7,16 GBP), Severn Trent (-3,39 Prozent auf 25,10 GBP), Glencore (-3,32 Prozent auf 4,56 GBP) und United Utilities (-3,19 Prozent auf 10,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 23 575 748 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 226,050 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,09 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

