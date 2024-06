Schwacher Handel: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 fiel im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 8 245,37 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,549 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 285,34 Punkte an der Kurstafel, nach 8 285,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 297,01 Punkte, das Tagestief hingegen 8 210,23 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,363 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 313,67 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 7 692,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 624,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,78 Prozent. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Compass Group (+ 1,73 Prozent auf 22,40 GBP), Pearson (+ 1,63 Prozent auf 9,62 GBP), Diploma (+ 1,20 Prozent auf 42,10 GBP), Whitbread (+ 1,04 Prozent auf 30,24 GBP) und IMI (+ 0,87 Prozent auf 18,56 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-5,73 Prozent auf 5,59 GBP), Prudential (-4,10 Prozent auf 7,32 GBP), Intermediate Capital Group (-3,71 Prozent auf 22,30 GBP), Antofagasta (-3,12 Prozent auf 21,45 GBP) und Kingfisher (-2,46 Prozent auf 2,62 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 113 186 634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 227,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

