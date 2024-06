Schwacher Handel: FTSE 100 schwächelt nachmittags

Der FTSE 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Um 15:42 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,51 Prozent auf 8 173,73 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,534 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 215,48 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 215,48 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 167,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 215,48 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,869 Prozent nach unten. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 8 414,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 772,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 594,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 12,51 Prozent auf 26,44 GBP), BT Group (+ 3,98 Prozent auf 1,35 GBP), Severn Trent (+ 3,39 Prozent auf 25,01 GBP), United Utilities (+ 2,50 Prozent auf 10,45 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,09 Prozent auf 44,38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Intermediate Capital Group (-4,76 Prozent auf 22,40 GBP), Ashtead (-3,51 Prozent auf 55,58 GBP), Land Securities Group (-3,11 Prozent auf 6,23 GBP), Croda International (-2,62 Prozent auf 41,58 GBP) und Kingfisher (-2,55 Prozent auf 2,57 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 30 512 996 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 226,892 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Phoenix Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at