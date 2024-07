Schwacher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

So bewegte sich der FTSE 100 letztendlich.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,66 Prozent tiefer bei 8 139,81 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,551 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 193,49 Punkte an der Kurstafel, nach 8 193,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 132,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 217,10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 8 245,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2024, den Wert von 7 934,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 256,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,42 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Severn Trent (+ 2,52 Prozent auf 25,64 GBP), Pershing Square (+ 1,77 Prozent auf 42,46 GBP), BT Group (+ 1,74 Prozent auf 1,40 GBP), Smith Nephew (+ 1,51 Prozent auf 10,78 GBP) und Haleon (+ 1,47 Prozent auf 3,32 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Burberry (-4,54 Prozent auf 8,57 GBP), BP (-4,30 Prozent auf 4,54 GBP), Next (-3,73 Prozent auf 86,74 GBP), Melrose Industries (-3,47 Prozent auf 5,62 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-3,40 Prozent auf 4,41 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 129 598 239 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,080 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

