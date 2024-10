Schwacher Handel in Europa: So performt der STOXX 50 mittags

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,59 Prozent tiefer bei 4 427,85 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,173 Prozent schwächer bei 4 446,44 Punkten, nach 4 454,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 446,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 416,41 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 512,46 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 508,77 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Stand von 3 852,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 8,21 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 1,66 Prozent auf 6,87 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,15 Prozent auf 25,50 GBP), Novartis (+ 0,68 Prozent auf 97,89 CHF), AstraZeneca (+ 0,64 Prozent auf 120,22 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,63 Prozent auf 104,10 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-2,17 Prozent auf 130,60 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 56,22 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 201,05 EUR), Nestlé (-1,15 Prozent auf 84,08 CHF) und GSK (-1,14 Prozent auf 14,79 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13 933 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 472,269 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

