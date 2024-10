Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach

So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstag.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,61 Prozent schwächer bei 18 918,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 909,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 035,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 237,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 472,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 292,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,98 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 19 496,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 0,85 Prozent auf 35,55 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 284,00 EUR), EON SE (+ 0,55 Prozent auf 12,75 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,28 Prozent auf 32,02 EUR) und SAP SE (+ 0,27 Prozent auf 200,85 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-3,36 Prozent auf 227,50 EUR), BASF (-2,87 Prozent auf 46,94 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 180,26 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,93 Prozent auf 125,00 EUR) und Porsche (-1,72 Prozent auf 69,82 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 411 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

