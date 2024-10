Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

Am vierten Tag der Woche agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,17 Prozent auf 19 241,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 177,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 283,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18 321,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2024, den Stand von 18 457,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 15 394,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 14,92 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 19 496,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,94 Prozent auf 494,00 EUR), Zalando (+ 1,85 Prozent auf 30,20 EUR), Hannover Rück (+ 1,76 Prozent auf 255,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,36 Prozent auf 52,24 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 27,04 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,36 Prozent auf 482,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,68 Prozent auf 31,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,59 Prozent auf 37,86 EUR), Deutsche Börse (-1,27 Prozent auf 210,10 EUR) und Bayer (-1,16 Prozent auf 26,94 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 280 533 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,132 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

