Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,90 Prozent leichter bei 18 346,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 278,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 548,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 18 767,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 11.03.2024, den Stand von 17 789,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Wert von 15 964,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,57 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Covestro (+ 7,13 Prozent auf 51,96 EUR), Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 65,88 EUR), Symrise (+ 0,91 Prozent auf 111,10 EUR), BASF (+ 0,63 Prozent auf 46,44 EUR) und Sartorius vz (+ 0,40 Prozent auf 249,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-3,29 Prozent auf 14,84 EUR), Deutsche Bank (-3,17 Prozent auf 14,80 EUR), Rheinmetall (-2,63 Prozent auf 517,40 EUR), Fresenius SE (-2,42 Prozent auf 29,43 EUR) und adidas (-1,70 Prozent auf 225,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 9 198 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,019 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at