Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge

Am Dienstag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,85 Prozent tiefer bei 25 296,86 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 236,861 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,522 Prozent auf 25 638,96 Punkte an der Kurstafel, nach 25 773,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 282,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 700,96 Zählern.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der MDAX mit 27 812,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der MDAX bei 27 692,90 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 03.10.2022, bei 22 670,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 0,701 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 253,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2,28 Prozent auf 60,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,32 Prozent auf 40,67 EUR), HELLA GmbH (+ 0,15 Prozent auf 68,80 EUR), PUMA SE (+ 0,03 Prozent auf 59,44 EUR) und Ströer SE (+ 0,00 Prozent auf 42,14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen ENCAVIS (-8,12 Prozent auf 11,82 EUR), Nordex (-6,16 Prozent auf 10,59 EUR), SMA Solar (-5,59 Prozent auf 54,90 EUR), Fraport (-4,80 Prozent auf 46,57 EUR) und thyssenkrupp (-4,64 Prozent auf 6,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 375 952 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,138 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at