Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent auf 28 335,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 283,988 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,510 Prozent auf 28 412,41 Punkte an der Kurstafel, nach 28 558,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 140,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 413,68 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 2,14 Prozent zu. Der MDAX notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 26 255,40 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 225,82 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 885,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,18 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 28 648,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 989,87 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 1,82 Prozent auf 11,78 EUR), Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,06 EUR), Scout24 (+ 1,50 Prozent auf 94,45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 59,95 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,43 Prozent auf 46,82 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil KION GROUP (-4,39 Prozent auf 38,78 EUR), EVOTEC SE (-4,34 Prozent auf 8,15 EUR), Hypoport SE (-3,90 Prozent auf 202,00 EUR), thyssenkrupp (-2,70 Prozent auf 7,49 EUR) und TUI (-2,13 Prozent auf 6,99 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 900 500 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 22,750 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

2025 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 15,19 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

