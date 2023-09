Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der MDAX zeigte sich am dritten Tag der Woche wenig verändert.

Der MDAX schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 25 628,75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 235,989 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,120 Prozent auf 25 645,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25 676,18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 784,66 Punkte, das Tagestief hingegen 25 601,46 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 3,18 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 26 999,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 894,23 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 27.09.2022, mit 22 342,60 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 0,601 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 253,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 3,95 Prozent auf 35,82 EUR), JENOPTIK (+ 2,68 Prozent auf 23,74 EUR), Jungheinrich (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), Sixt SE St (+ 1,88 Prozent auf 86,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,78 Prozent auf 33,67 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TAG Immobilien (-6,38 Prozent auf 9,28 EUR), LEG Immobilien (-2,96 Prozent auf 62,92 EUR), HelloFresh (-2,27 Prozent auf 27,98 EUR), Befesa (-2,24 Prozent auf 27,90 EUR) und Delivery Hero (-2,11 Prozent auf 27,79 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 230 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 14,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die TAG Immobilien-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at