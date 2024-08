Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in Rot

Der MDAX sank am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 1,44 Prozent leichter bei 25 008,97 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 247,945 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 311,96 Zählern und damit 0,241 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 373,12 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 24 996,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 391,72 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,749 Prozent nach. Der MDAX wies vor einem Monat, am 01.07.2024, einen Stand von 25 244,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, mit 26 264,39 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.08.2023, den Stand von 28 571,23 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,82 Prozent zurück. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 665,49 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell HUGO BOSS (+ 5,06 Prozent auf 38,61 EUR), TeamViewer (+ 5,05 Prozent auf 13,11 EUR), LEG Immobilien (+ 2,94 Prozent auf 83,24 EUR), TAG Immobilien (+ 2,01 Prozent auf 14,23 EUR) und Delivery Hero (+ 1,60 Prozent auf 20,94 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil KION GROUP (-6,44 Prozent auf 34,26 EUR), AIXTRON SE (-5,09 Prozent auf 20,50 EUR), Nordex (-4,34 Prozent auf 13,43 EUR), Knorr-Bremse (-4,23 Prozent auf 71,30 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,87 Prozent auf 34,49 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 842 242 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,192 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,38 zu Buche schlagen. Mit 16,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at