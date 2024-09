Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Am Donnerstag fällt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 13 617,89 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,926 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 13 590,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 619,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 590,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 617,89 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,31 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 348,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der SDAX mit 15 243,14 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 231,82 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,47 Prozent abwärts. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 12 940,72 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 3,38 Prozent auf 256,80 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,13 Prozent auf 22,45 EUR), Energiekontor (+ 1,07 Prozent auf 56,80 EUR), KSB SE (+ 1,06 Prozent auf 572,00 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,99 Prozent auf 101,80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-2,91 Prozent auf 1,00 EUR), Südzucker (-1,48 Prozent auf 11,99 EUR), Salzgitter (-1,23 Prozent auf 14,45 EUR), SFC Energy (-1,22 Prozent auf 20,25 EUR) und SMA Solar (-1,11 Prozent auf 19,62 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 33 193 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 8,494 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die TAKKT-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

