Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Um 15:43 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent tiefer bei 13 258,24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 111,982 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,20 Prozent auf 13 285,08 Punkte an der Kurstafel, nach 13 446,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 311,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 230,25 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 617,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wurde der SDAX mit 12 728,70 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 323,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 4,07 Prozent ein. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MorphoSys (+ 8,45 Prozent auf 41,21 EUR), INDUS (+ 5,30 Prozent auf 22,85 EUR), Amadeus FiRe (+ 0,90 Prozent auf 112,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,63 Prozent auf 8,05 EUR) und Vossloh (+ 0,50 Prozent auf 40,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-8,53 Prozent auf 19,20 EUR), AUTO1 (-5,97 Prozent auf 4,13 EUR), Elmos Semiconductor (-5,13 Prozent auf 62,90 EUR), SFC Energy (-4,73 Prozent auf 17,34 EUR) und DEUTZ (-4,53 Prozent auf 4,38 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die MorphoSys-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 803 305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 11,090 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die pbb-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

