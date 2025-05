NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 10,50 auf 9,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Constantin Hesse bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was den Biosprithersteller betrifft. Denn trotz zuletzt erholter Preise für Treibhausgaszertifikate seien die Erhöhungen bislang nur minimal. Darüber hinaus entwickelten sich die Aufschläge für Bioethanol nur verhalten und erhöhte Investitionsausgaben begrenzten den Barmittelfluss./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 10:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 10:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.