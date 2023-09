Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Donnerstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,09 Prozent tiefer bei 13 035,59 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 107,044 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,491 Prozent auf 13 114,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 178,83 Punkten am Vortag.

Bei 13 114,16 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 003,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,579 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 12 928,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 331,50 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 21.09.2022, mit 11 280,21 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,87 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 4,79 Prozent auf 63,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,42 Prozent auf 21,50 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 0,51 Prozent auf 23,80 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,47 Prozent auf 38,64 EUR) und CEWE Stiftung (+ 0,45 Prozent auf 88,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-5,63 Prozent auf 149,10 EUR), Varta (-5,28 Prozent auf 18,20 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-4,65 Prozent auf 29,50 EUR), Ceconomy St (-4,64 Prozent auf 2,01 EUR) und STRATEC SE (-3,85 Prozent auf 44,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 459 751 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,375 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 3,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

