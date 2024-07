Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der DAX mittags

Am Montag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,14 Prozent im Minus bei 18 721,53 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,803 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,064 Prozent schwächer bei 18 736,11 Punkten in den Handel, nach 18 748,18 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 683,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 743,68 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, mit 18 002,02 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 026,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 16 105,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 11,64 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 1,17 Prozent auf 233,90 EUR), Sartorius vz (+ 1,00 Prozent auf 242,60 EUR), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 513,60 EUR), Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 241,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 38,66 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil RWE (-2,71 Prozent auf 32,97 EUR), Siemens Energy (-2,45 Prozent auf 27,07 EUR), BMW (-1,84 Prozent auf 90,48 EUR), Bayer (-1,08 Prozent auf 26,65 EUR) und Commerzbank (-0,93 Prozent auf 14,37 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 949 282 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 220,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,58 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

