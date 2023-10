Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten

Am Freitag verlor der FTSE 100 via LSE letztendlich 0,86 Prozent auf 7 291,28 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,377 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 354,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 354,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 279,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 380,33 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 1,50 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 593,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 692,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 073,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 3,48 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rentokil Initial (+ 3,59 Prozent auf 4,21 GBP), Fresnillo (+ 2,96 Prozent auf 5,50 GBP), Mondi (+ 2,31 Prozent auf 13,09 GBP), Electrocomponents (+ 2,30 Prozent auf 6,77 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,75 Prozent auf 127,80 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil NatWest Group (-11,56 Prozent auf 1,82 GBP), Lloyds Banking Group (-3,44 Prozent auf 0,40 GBP), Weir Group (-3,11 Prozent auf 16,81 GBP), Intertek (-3,00 Prozent auf 37,55 GBP) und GSK (-2,79 Prozent auf 14,33 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 97 803 657 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 205,490 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at