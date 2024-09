Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Der FTSE 100 verzeichnete am zweiten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsschluss fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,78 Prozent auf 8 205,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 270,84 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 270,84 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 271,12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 195,13 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 168,10 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 228,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der FTSE 100 bei 7 478,19 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 6,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Unite Group (+ 3,94 Prozent auf 9,89 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,42 Prozent auf 1,41 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,30 Prozent auf 9,56 GBP), Fresnillo (+ 1,88 Prozent auf 5,14 GBP) und Rightmove (+ 1,27 Prozent auf 6,71 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Barclays (-3,26 Prozent auf 2,17 GBP), Melrose Industries (-2,88 Prozent auf 4,59 GBP), Centrica (-2,45 Prozent auf 1,20 GBP), AstraZeneca (-2,41 Prozent auf 124,06 GBP) und NatWest Group (-2,40 Prozent auf 3,26 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 177 428 234 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 233,804 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

