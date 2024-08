Schwacher Handel in London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 7 993,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,507 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 008,23 Punkten in den Handel, nach 8 008,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 7 949,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 058,31 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 8 203,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, einen Stand von 8 213,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 564,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,53 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Melrose Industries (+ 6,40 Prozent auf 4,81 GBP), Rolls-Royce (+ 3,54 Prozent auf 4,60 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,80 Prozent auf 7,82 GBP), Centrica (+ 1,44 Prozent auf 1,23 GBP) und D S Smith (+ 1,38 Prozent auf 4,40 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rightmove (-5,15 Prozent auf 5,20 GBP), Burberry (-4,20 Prozent auf 6,84 GBP), Entain (-3,70 Prozent auf 5,00 GBP), Croda International (-2,38 Prozent auf 38,53 GBP) und StJamess Place (-2,38 Prozent auf 6,77 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 80 238 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 227,870 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

