Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,54 Prozent tiefer bei 15 940,64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,471 Prozent leichter bei 15 951,55 Punkten in den Handel, nach 16 027,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 925,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 968,09 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 560,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 936,69 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 21.11.2022, einen Stand von 11 553,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 46,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 056,76 Punkten. Bei 10 696,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 1,95 Prozent auf 240,19 USD), Seagen (+ 0,80 Prozent auf 213,54 USD), Fiserv (+ 0,79 Prozent auf 125,06 USD), Verisk Analytics A (+ 0,79 Prozent auf 241,16 USD) und MercadoLibre (+ 0,71 Prozent auf 1 492,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Sirius XM (-4,86 Prozent auf 4,89 USD), Zoom Video Communications (-4,05 Prozent auf 63,33 USD), Moderna (-2,58 Prozent auf 76,92 USD), Airbnb (-2,56 Prozent auf 126,38 USD) und Marvell Technology (-2,54 Prozent auf 54,95 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 800 319 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,694 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

