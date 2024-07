Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 stürzt zum Handelsende ab

So bewegte sich der NASDAQ 100 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 3,65 Prozent auf 19 032,39 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,41 Prozent auf 19 475,66 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,34 Punkten am Vortag.

Bei 19 005,47 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19 482,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,64 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 24.06.2024, mit 19 474,62 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2024, einen Stand von 17 526,80 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 15 448,02 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 15,04 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 12,80 Prozent auf 116,91 USD), Gilead Sciences (+ 3,27 Prozent auf 73,50 USD), Fiserv (+ 2,51 Prozent auf 161,16 USD), Xcel Energy (+ 2,21 Prozent auf 56,36 USD) und CoStar Group (+ 2,02 Prozent auf 76,35 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-12,33 Prozent auf 215,99 USD), Super Micro Computer (-9,15 Prozent auf 711,56 USD), Arm (-8,17 Prozent auf 157,68 USD), Constellation Energy (-7,79 Prozent auf 175,08 USD) und Broadcom (-7,59 Prozent auf 151,34 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 72 836 907 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,167 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at