Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag schwächer

Um 20:03 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,83 Prozent auf 18 349,27 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,072 Prozent auf 18 515,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 18 278,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 564,25 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 683,98 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 15.07.2024, den Wert von 18 472,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 13 407,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 24,27 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Exelixis (+ 8,99 Prozent auf 28,60 USD), AmeriServ Financial (+ 6,46 Prozent auf 2,80 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 6,44 Prozent auf 2,15 USD), Sangamo Therapeutics (+ 4,83 Prozent auf 0,97 USD) und Neogen (+ 4,71 Prozent auf 14,68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil ASML (-17,14 Prozent auf 722,80 USD), KLA-Tencor (-14,41 Prozent auf 710,11 USD), Microvision (-10,15 Prozent auf 1,20 USD), Applied Materials (-10,13 Prozent auf 192,22 USD) und MKS Instruments (-6,59 Prozent auf 105,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 863 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,176 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 19,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at