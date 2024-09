Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,30 Prozent schwächer bei 17 084,30 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,704 Prozent schwächer bei 17 015,71 Punkten, nach 17 136,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16 984,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 232,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,85 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 16 776,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 857,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Wert von 14 031,81 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 15,70 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit VOXX International A (+ 8,57 Prozent auf 5,83 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 4,84 Prozent auf 42,24 USD), CRESUD (+ 4,11 Prozent auf 8,36 USD), Forward Air (+ 3,91 Prozent auf 33,50 USD) und Lancaster Colony (+ 3,43 Prozent auf 176,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-15,65 Prozent auf 50,34 USD), Daktronics (-9,11 Prozent auf 12,37 USD), Myriad Genetics (-7,65 Prozent auf 25,36 USD), Lincoln Electric (-5,83 Prozent auf 175,89 USD) und Volvo (B) (-5,06 Prozent auf 25,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76 616 863 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,150 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

