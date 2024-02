Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,55 Prozent auf 15 947,74 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,413 Prozent schwächer bei 15 969,14 Punkten, nach 16 035,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 16 003,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 924,72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 455,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 28.11.2023, den Stand von 14 281,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 455,54 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,00 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16 134,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IMAX (+ 11,08 Prozent auf 17,54 USD), MicroStrategy (+ 10,46 Prozent auf 962,95 USD), OraSure Technologies (+ 9,96 Prozent auf 7,73 USD), Taylor Devices (+ 8,54 Prozent auf 36,36 USD) und Daktronics (+ 8,24 Prozent auf 8,80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-25,38 Prozent auf 1,97 USD), 3D Systems (-23,14 Prozent auf 4,02 USD), Schnitzer Steel Industries (-14,14 Prozent auf 20,59 USD), Enzon Pharmaceuticals (-13,88 Prozent auf 0,07 USD) und Integra LifeSciences (-12,65 Prozent auf 38,67 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Allscripts Healthcare Solutions-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 873 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,798 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Roivant Sciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 71,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

