Schwacher Handel in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus

Wenig verändert zeigte sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 7 524,11 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,312 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,043 Prozent fester bei 7 527,96 Punkten in den Handel, nach 7 524,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 523,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 568,63 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 7 622,02 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.05.2024, einen Stand von 8 092,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 240,88 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,090 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 152 280 Aktien gehandelt. Mit 338,591 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at