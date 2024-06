Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Freitagshandels ab

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am fünften Tag der Woche nicht halten.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 7 669,83 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,237 Prozent auf 7 653,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 671,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7 672,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 646,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 141,46 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 8 179,72 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.06.2023, den Wert von 7 260,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Bei 8 259,19 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen derzeit SAFRAN (+ 0,47 Prozent auf 204,26 EUR), BNP Paribas (+ 0,02 Prozent auf 60,27 EUR), Air Liquide (-0,26) Prozent auf 163,96 EUR), Stellantis (-0,77 Prozent auf 18,95 EUR) und Schneider Electric (-1,21 Prozent auf 226,53 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind derweil STMicroelectronics (-1,49 Prozent auf 37,81 EUR), Schneider Electric (-1,21 Prozent auf 226,53 EUR), Stellantis (-0,77 Prozent auf 18,95 EUR), Air Liquide (-0,26 Prozent auf 163,96 EUR) und BNP Paribas (+ 0,02 Prozent auf 60,27 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Air Liquide-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 282 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,808 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

2024 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

