Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich fiel der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,55 Prozent auf 3 605,07 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,703 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 3 662,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3 661,91 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 599,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 664,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wies der ATX 3 686,61 Punkte auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 3 401,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 184,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 1,56 Prozent auf 9,11 EUR), Lenzing (+ 1,50 Prozent auf 37,20 EUR), Andritz (+ 1,25 Prozent auf 60,75 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,90 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen UNIQA Insurance (-6,56 Prozent auf 7,69 EUR), Erste Group Bank (-3,19 Prozent auf 43,46 EUR), AT S (AT&S) (-3,03 Prozent auf 21,14 EUR), OMV (-2,77 Prozent auf 39,28 EUR) und Raiffeisen (-2,29 Prozent auf 16,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 639 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,230 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 10,72 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at