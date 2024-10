Schwacher Handel in Zürich: Das macht der SPI mittags

So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,14 Prozent auf 16 011,59 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,150 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,300 Prozent höher bei 16 081,71 Punkten in den Handel, nach 16 033,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 971,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 093,61 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 15 826,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, stand der SPI bei 16 013,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 162,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,90 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 6,18 Prozent auf 2,92 CHF), Meier Tobler (+ 5,06 Prozent auf 28,05 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,86 Prozent auf 0,07 CHF), HOCHDORF (+ 4,55 Prozent auf 0,69 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,46 Prozent auf 0,16 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Curatis (-12,18 Prozent auf 8,22 CHF), Perrot Duval SA (-11,54 Prozent auf 57,50 CHF), GAM (-7,40 Prozent auf 0,16 CHF), Orascom Development (-4,30 Prozent auf 4,01 CHF) und Zwahlen et Mayr SA (-2,96 Prozent auf 131,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 243 077 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 236,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at