Schwacher Handel in Zürich: SLI beendet den Handel in der Verlustzone

Am Dienstag verbuchte der SLI via SIX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,58 Prozent auf 1 961,39 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 1 978,56 Punkte an der Kurstafel, nach 1 972,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 956,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 980,23 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 918,50 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 11.03.2024, einen Wert von 1 906,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 1 757,99 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,22 Prozent zu. 1 993,61 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 2,84 Prozent auf 1,41 CHF), VAT (+ 1,16 Prozent auf 496,50 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 241,60 CHF), Sonova (+ 0,35 Prozent auf 288,10 CHF) und Partners Group (+ 0,30 Prozent auf 1 163,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,88 Prozent auf 259,60 CHF), Logitech (-1,41 Prozent auf 89,48 CHF), Straumann (-1,38 Prozent auf 113,95 CHF), Temenos (-1,32 Prozent auf 59,60 CHF) und Zurich Insurance (-1,26 Prozent auf 470,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 609 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,025 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Mit 5,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

