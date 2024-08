Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1,13 Prozent tiefer bei 1 893,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,911 Prozent schwächer bei 1 897,23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 914,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 897,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 892,40 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der SLI 1 958,57 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, betrug der SLI-Kurs 1 895,05 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Stand von 1 748,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,35 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lindt (-0,09 Prozent auf 11 250,00 CHF), Roche (-0,33 Prozent auf 273,30 CHF), Schindler (-0,35 Prozent auf 226,00 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 519,50 CHF) und Temenos (-0,45 Prozent auf 55,15 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Zurich Insurance (-3,29 Prozent auf 449,80 CHF), Sandoz (-3,19 Prozent auf 34,59 CHF), Alcon (-1,75 Prozent auf 78,60 CHF), Logitech (-1,70 Prozent auf 72,80 CHF) und ams (-1,63 Prozent auf 1,03 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 186 102 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 239,158 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at