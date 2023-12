Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich mittags leichter

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,16 Prozent auf 1 732,07 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,244 Prozent auf 1 730,56 Punkte an der Kurstafel, nach 1 734,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 726,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 732,07 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,653 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, bewegte sich der SLI bei 1 662,99 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 1 736,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, stand der SLI noch bei 1 680,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. 1 599,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 1,60 Prozent auf 1,91 CHF), Schindler (+ 1,38 Prozent auf 198,00 CHF), Sika (+ 0,53 Prozent auf 244,30 CHF), Roche (+ 0,52 Prozent auf 251,25 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 449,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-1,81 Prozent auf 26,03 CHF), Lonza (-1,14 Prozent auf 330,90 CHF), UBS (-1,05 Prozent auf 24,46 CHF), Swatch (I) (-0,96 Prozent auf 226,70 CHF) und Straumann (-0,80 Prozent auf 117,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 500 848 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,644 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

