Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben

Am Montag herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Letztendlich ging der SLI nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 2 004,25 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,104 Prozent auf 2 005,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 007,69 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 007,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 001,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI wurde vor einem Monat, am 26.07.2024, mit 1 985,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 1 958,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 1 717,93 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,65 Prozent zu. Bei 2 009,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 0,64 Prozent auf 285,00 CHF), Geberit (+ 0,49 Prozent auf 536,20 CHF), Novartis (+ 0,48 Prozent auf 100,88 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 536,50 CHF) und Swatch (I) (+ 0,25 Prozent auf 181,90 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen ams (-5,97 Prozent auf 1,02 CHF), Straumann (-2,41 Prozent auf 123,45 CHF), VAT (-2,25 Prozent auf 425,70 CHF), Swiss Re (-1,78 Prozent auf 115,75 CHF) und Sonova (-0,91 Prozent auf 295,50 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 044 519 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 243,102 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,14 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

