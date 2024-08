Schwacher Handel in Zürich: SMI sackt zum Handelsende ab

So performte der SMI am Donnerstag zum Handelsende.

Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 11 827,43 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,367 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,832 Prozent tiefer bei 11 744,65 Punkten, nach 11 843,18 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 642,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 831,42 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der SMI noch bei 12 051,66 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2024, den Wert von 11 602,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wurde der SMI mit 11 057,32 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,88 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 103,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 45,23 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 275,60 CHF), Richemont (+ 0,48 Prozent auf 125,95 CHF) und Sonova (+ 0,43 Prozent auf 282,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Zurich Insurance (-1,25 Prozent auf 459,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,17 Prozent auf 252,80 CHF), Novartis (-0,65 Prozent auf 96,11 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 558,20 CHF) und Logitech (-0,59 Prozent auf 73,62 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 756 349 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 239,158 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Mit 6,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at