Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Um 15:39 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,04 Prozent auf 16 343,90 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,192 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,085 Prozent tiefer bei 16 337,05 Punkten, nach 16 350,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 337,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 412,59 Punkten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,585 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2024, wies der SPI einen Stand von 15 945,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2024, lag der SPI bei 16 260,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wies der SPI einen Wert von 13 970,71 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 12,18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Newron PharmaceuticalsAz (+ 10,39 Prozent auf 8,71 CHF), Comet (+ 5,69 Prozent auf 297,00 CHF), HOCHDORF (+ 4,91) Prozent auf 0,60 CHF), MCH (+ 4,88 Prozent auf 4,30 CHF) und Gurit (+ 3,64 Prozent auf 21,35 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-4,88 Prozent auf 78,00 CHF), Kudelski (-4,48 Prozent auf 1,39 CHF), Evolva (-4,25 Prozent auf 0,81 CHF), SHL Telemedicine (-3,23 Prozent auf 2,40 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,75 Prozent auf 0,11 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 843 632 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

